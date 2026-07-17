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Врач Еделев: рост онкозаболеваний у молодых связан с ускоренным старением

Врач Еделев: рост онкозаболеваний у молодых связан с ускоренным старением

Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев в интервью Общественной службе новостей объяснил, почему ряд заболеваний, традиционно считавшихся «возрастными», все чаще диагностируются у молодых людей до 40 лет.

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