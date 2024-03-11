Трамп прекратит тратить деньги на Украину, если станет президентом

АНГЕЛ АНГЕЛ

Верить нельзя никому, даже себе. мне можно... Шутка.... С какого перепуга верить англосаксам и жидомасонам с хохлами? О европейских политиках можно вообще не говорить сборище извращенцев, сами рассказали всему миру как обманывали Россию по урегулированию конфликта в хохлостане и нераспространение НАТО в сторону России... Только конкретные действия могут теперь в этом убедить, а пока все это на уровне посидели, попиз...ли разошлись....