Орбан заявил, что у Трампа есть достаточно подробные планы, которые помогут положить конец вооруженному конфликту.
Трамп прекратит тратить деньги на Украину, если станет президентом
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Верить нельзя никому, даже себе. мне можно... Шутка.... С какого перепуга верить англосаксам и жидомасонам с хохлами? О европейских политиках можно вообще не говорить сборище извращенцев, сами рассказали всему миру как обманывали Россию по урегулированию конфликта в хохлостане и нераспространение НАТО в сторону России... Только конкретные действия могут теперь в этом убедить, а пока все это на уровне посидели, попиз...ли разошлись....
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