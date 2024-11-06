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Трамп обогнал Харрис в ключевом колеблющимся штате Пенсильвании

Трамп обогнал Харрис в ключевом колеблющимся штате Пенсильвании

После подсчета 45% бюллетеней у Трампа — 49,9% голосов, у Харрис — 49,2%.<strong>Кандидат в президенты США Дональд Трамп обогнал кандидата от демократов Камалу Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвании, сообщает AP.

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