Трамп обогнал Харрис в ключевом колеблющимся штате Пенсильвании

После подсчета 45% бюллетеней у Трампа — 49,9% голосов, у Харрис — 49,2%.<strong>Кандидат в президенты США Дональд Трамп обогнал кандидата от демократов Камалу Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвании, сообщает AP.
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