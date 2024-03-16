НКО Дзержинска присоединились к голосованию за объекты для благоустройства

В голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году в Дзержинске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», приняли участие некоммерческие организации, национально-культурные центры, молодежные и другие общественные объединения.