НКО Дзержинска присоединились к голосованию за объекты для благоустройства

В голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году в Дзержинске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», приняли участие некоммерческие организации, национально-культурные центры, молодежные и другие общественные объединения.
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