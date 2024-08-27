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Царьград

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Международный форум "Технопром-2024" открылся в Новосибирской области

Международный форум "Технопром-2024" открылся в Новосибирской области

Форум станет "точкой сборки" новых подходов в научно-технологическом развитии России.В Новосибирской области в 11-й раз начал работу международный форум технологического развития "Технопром", который будет работать с 27 по 30 августа.

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