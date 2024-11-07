Сотрудник полиции спас девочку из задымленной квартиры в Дедовичах Псковской области

Вечером 11 октября начальнику тыла МО МВД России «Дедовичский» майору внутренней службы Семену Жильцову, который находился в свободное от работы время дома, сын сообщил о том, что горит квартира в доме по улице Октябрьская, 28 в Дедовичах.