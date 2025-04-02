"Мага, делай": В Москву вернулись этнические банды? Забивают русских подростков толпой и снимают на видео

В сеть попали резонансные кадры, на которых неизвестные лица устроили массовую драку. Журналисты выяснили детали, после изучения которых возникает неудобный вопрос: неужели в Москву вернулись этнические банды? Они забивают русских подростков толпой и снимают на видео.