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"Мага, делай": В Москву вернулись этнические банды? Забивают русских подростков толпой и снимают на видео

"Мага, делай": В Москву вернулись этнические банды? Забивают русских подростков толпой и снимают на видео

В сеть попали резонансные кадры, на которых неизвестные лица устроили массовую драку. Журналисты выяснили детали, после изучения которых возникает неудобный вопрос: неужели в Москву вернулись этнические банды? Они забивают русских подростков толпой и снимают на видео.

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