27 июля 2000 года был канонизирован епископ Варлаам

Святитель Варлаам, живший в XVI веке при Иване Грозном, оставил яркий след в истории Русской Церкви. Сегодня в Свято-Троицком Стефано-Махрищском женском монастыре хранятся его святые останки рядом с частицей мощей преподобной Евфросинии Суздальской.
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