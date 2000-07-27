27 июля 2000 года был канонизирован епископ Варлаам

Святитель Варлаам, живший в XVI веке при Иване Грозном, оставил яркий след в истории Русской Церкви. Сегодня в Свято-Троицком Стефано-Махрищском женском монастыре хранятся его святые останки рядом с частицей мощей преподобной Евфросинии Суздальской.