НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бренды России

24 подписчика

27 июля 2000 года был канонизирован епископ Варлаам

27 июля 2000 года был канонизирован епископ Варлаам

Святитель Варлаам, живший в XVI веке при Иване Грозном, оставил яркий след в истории Русской Церкви. Сегодня в Свято-Троицком Стефано-Махрищском женском монастыре хранятся его святые останки рядом с частицей мощей преподобной Евфросинии Суздальской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии