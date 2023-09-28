США — отобрать у России все ядерное оружие

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Uri Strukow

Дропшот- 49 год, когда у пиндосов 300 атомных бомб, а у нас НОЛЬ. Все-равно они зассали нападать в одиночку и инициировали создание военно-фашистского блока НАТО. Только срочное испытание первого атомного заряда по требованию Сталина в августе 49го предотвратило начало войны. Весной 45го был план Немыслимое, а осенью 45го Тоталити.