По мнению сенатора США Линдси Грэма, Россия — «не та страна, которой может быть позволено ядерное оружие».
США — отобрать у России все ядерное оружие
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
US
Uri Strukow
Дропшот- 49 год, когда у пиндосов 300 атомных бомб, а у нас НОЛЬ. Все-равно они зассали нападать в одиночку и инициировали создание военно-фашистского блока НАТО. Только срочное испытание первого атомного заряда по требованию Сталина в августе 49го предотвратило начало войны. Весной 45го был план Немыслимое, а осенью 45го Тоталити.
Ответить
5 час.
alik3456 Джексон
Носки у Байдена...
Ответить
4 час.
Юрий Солдаткин
Линдси Грэма необходимо взять под контроль психиатров.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии