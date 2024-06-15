В ресторане «Где же кролик» в Омске сегодня произошло короткое замыкание проводки, на место выезжали пожарные».
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В ресторане «Где же кролик» в Омске сегодня произошло короткое замыкание проводки, на место выезжали пожарные».