В Курской области атаке ВСУ подвергся агрокомплекс

Агрокомплекс компании «Мираторг» в Пристенском районе Курской области был атакован украинскими формированиями, в результате чего получили повреждения три машины, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
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