Глубинное государство США пытается сделать для Киева исключение при заморозке иностранной помощи

Ссылаясь на соображения национальной безопасности, высокопоставленные дипломаты Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США обратились к новому госсекретарю Марко Рубио с просьбой предоставить полное исключение, чтобы вывести работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине из масштабной директивы, которая вступила в силу сразу после ее опубликования в пятницу.