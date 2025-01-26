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Глубинное государство США пытается сделать для Киева исключение при заморозке иностранной помощи

Глубинное государство США пытается сделать для Киева исключение при заморозке иностранной помощи

Ссылаясь на соображения национальной безопасности, высокопоставленные дипломаты Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США обратились к новому госсекретарю Марко Рубио с просьбой предоставить полное исключение, чтобы вывести работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине из масштабной директивы, которая вступила в силу сразу после ее опубликования в пятницу.

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