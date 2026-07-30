Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД Йемена призвал защитить от хуситов суда в Баб-эль-Мандебском проливе

МИД Йемена призвал защитить от хуситов суда в Баб-эль-Мандебском проливе

Заместитель министра иностранных дел международно признанного правительства Йемена Мустафа Ахмед Номан выступил с инициативой по привлечения региональных и международных сил для защиты судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

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