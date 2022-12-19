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В Барнауле обсудили проведение детских новогодних мероприятий. Для школьников проведут спектакли, утренники, конкурсы и викторины

В Барнауле обсудили проведение детских новогодних мероприятий. Для школьников проведут спектакли, утренники, конкурсы и викторины

В мэрии Барнаула обсудили проведение новогодних мероприятий для детей и молодежи. Совещание с участием руководителей профильных комитетов, администраций районов, полиции, Общественной палаты и своих заместителей провёл градоначальник Вячеслав Франк.

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