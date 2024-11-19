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Закон, порядок, государство

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Правительство выделило дополнительные средства на выплаты пострадавшим в Курской и Белгородской областях

Распоряжения от 16 ноября №3317-р, №3320-р и от 18 ноября №3324-р.

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