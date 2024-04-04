Внешний долг России уменьшился. Что это нам теперь дает?

Внешний долг России достиг самого низкого уровня за 16 лет. Согласно отчету центрального банка за 2023 год, общий объем внешних заимствований страны составляет $316,8 млрд (снижение на 17,7% к концу 2022 года).
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