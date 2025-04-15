Гирасси набрал 15 очков за хет-трик «Барселоне». Форварда «Боруссии» Д выбрали 30,8% игроков

По сумме двух матчей дальше прошел каталонский клуб (5:3). Серу Гирасси забил все 3 гола своей команды, за матч у нападающего «Боруссии» 15 очков в фэнтези-турнире ЛЧ на Спортсе (+3 за полный матч, +12 за голы).