5 методов воспитания из СССР, которые искалечили нашу жизнь

Эти способы общения с детьми до сих пор аукаются в жизни тех, кто рос в то самое время.Поколение восьмидесятых пережило несколько экономических кризисов, развал страны и переход из одного тысячелетия в другое, однако вспоминает оно совсем о другом.
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