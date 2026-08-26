Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что российские и абхазские военнослужащие в зоне специальной военной операции воюют за право делать самостоятельный выбор, говорить и петь на родных языках.
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