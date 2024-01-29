В ДНР попросили не ездить по пригородной трассе из-за украинских дронов

ДОНЕЦК, 29 января, ФедералПресс. Глава администрации Горловки (пригород Донецка) попросил жителей не перемещаться на своих автомобилях по региональной трассе в столицу региона, так как участились случаи пролетов дронов.
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