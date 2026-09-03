📷⚡️Иранская БРСД поразила укрытие на базе США в Иордании По оперативным данным, нанесен результативный удар по авиационным укрытиям на совместной базе Муваффак ас-Салти (Аль-Азрак) в Иордании, используемой силами США.
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