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Пункт-А

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Мошенник под видом военного российской армии обманул астраханца на 2 млн рублей

Мошенник под видом военного российской армии обманул астраханца на 2 млн рублей

Молодой человек оформил кредит под квартиру, думая, что помогает военнослужащему.  26-летний астраханец стал жертвой интернет-мошенника: с парнем в сети через популярный мессенджер связался неизвестный, который назвался военнослужащим Вооруженных сил России.

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