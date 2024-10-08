Мошенник под видом военного российской армии обманул астраханца на 2 млн рублей

Молодой человек оформил кредит под квартиру, думая, что помогает военнослужащему. 26-летний астраханец стал жертвой интернет-мошенника: с парнем в сети через популярный мессенджер связался неизвестный, который назвался военнослужащим Вооруженных сил России.
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