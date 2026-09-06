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Новости Тамбова

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Среднестатистический житель Тамбовской области сгенерировал за год около 276 кг бытового мусора

Среднестатистический житель Тамбовской области сгенерировал за год около 276 кг бытового мусора

В 2025 году каждый тамбовчанин оставил после себя 275,5 килограммов мусора. Это на 44 килограмма меньше, чем в среднем по России.

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