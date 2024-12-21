Словарь, калькулятор и стихи: что можно взять на ЕГЭ

Девятиклассникам на основной государственный экзамен по литературе можно брать сборники лирики и другую художественную литературу, а на единый государственный экзамен в старшей школе — только орфографический словарь.
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