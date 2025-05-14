Учащиеся Москвы узнают о поступлении в предпрофессиональные классы на дне открытых дверей

17 мая в московских школах впервые пройдет день открытых дверей «Поступай в предпроф!». Девятиклассники и их родители смогут узнать о шести направлениях предпрофессиональных классов — от инженерных до медиаклассов, об условиях поступления и образовательном маршруте «школа — колледж — вуз — индустриальный партнер».