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Медведев одной картинкой отреагировал на договор между Францией и Украиной

Медведев одной картинкой отреагировал на договор между Францией и Украиной

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение властей Франции об оказании дополнительной помощи Украине на сумму 3 млрд долларов, указав на недовольство французских фермеров.

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