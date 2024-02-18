Медведев одной картинкой отреагировал на договор между Францией и Украиной

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение властей Франции об оказании дополнительной помощи Украине на сумму 3 млрд долларов, указав на недовольство французских фермеров.
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