Россия готова нанести удары по европейским морским силам, СУ-35 разогнал в Балтийском море пытавшихся остановить танкер «евро-пиратов»

Если бы каптан Блад увидел этот позорный для европейского флота инцидент в Балтийском море, то он пожурил бы своих современных последователей из Эстонии, пытавшихся с важным видом строить из себя эдакую владычицу морскую.
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