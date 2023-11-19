Глава МИД Иордании: страна не отправит войска в Газу после завершения конфликта

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что страны арабского мира не будут участвовать ни в одном плане послевоенного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который предполагает отправку международных войск для обеспечения безопасности сектора Газа.