Глава МИД Иордании: страна не отправит войска в Газу после завершения конфликта

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что страны арабского мира не будут участвовать ни в одном плане послевоенного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который предполагает отправку международных войск для обеспечения безопасности сектора Газа.
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