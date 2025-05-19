В Госдуме нашли способ сделать 31 декабря официальным выходным днем

По словам Нилова, власти не идут на этот шаг из-за опасений, что тогда речь пойдет и о других предновогодних днях Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сделать 31 декабря официальным нерабочим днем, перенеся выходной с 8 января.
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