В Госдуме нашли способ сделать 31 декабря официальным выходным днем

По словам Нилова, власти не идут на этот шаг из-за опасений, что тогда речь пойдет и о других предновогодних днях Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сделать 31 декабря официальным нерабочим днем, перенеся выходной с 8 января.