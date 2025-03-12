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Минобороны Франции: 15 государств готовы дать Украине гарантии безопасности

Минобороны Франции: 15 государств готовы дать Украине гарантии безопасности

Около 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Такое заявление сделал на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, Германии, Польши, Италии и Британии министр обороны Франции Себастьян Лекорню 12 марта в Париже.

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