Минобороны Франции: 15 государств готовы дать Украине гарантии безопасности

Около 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Такое заявление сделал на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, Германии, Польши, Италии и Британии министр обороны Франции Себастьян Лекорню 12 марта в Париже.