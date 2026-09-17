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Мировое обозрение

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В Apple iOS 27 обнаружилась ошибка, из-за которой iPhone зависает — её просто воспроизвести

В Apple iOS 27 обнаружилась ошибка, из-за которой iPhone зависает — её просто воспроизвести

Спустя всего несколько дней после официального релиза iOS 27 пользователи обнаружили программный сбой, который временно превращает iPhone в практически нерабочий аппарат.

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