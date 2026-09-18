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Царьград

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В Краснодаре на ATN Cyber Security Fest назвали ИИ новым вызовом для отрасли

В Краснодаре на ATN Cyber Security Fest назвали ИИ новым вызовом для отрасли

В Краснодаре прошёл ежегодный фестиваль ATN Cyber Security Fest, центральной темой которого стало влияние искусственного интеллекта на сферу кибербезопасности.

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