В Краснодаре на ATN Cyber Security Fest назвали ИИ новым вызовом для отрасли

В Краснодаре прошёл ежегодный фестиваль ATN Cyber Security Fest, центральной темой которого стало влияние искусственного интеллекта на сферу кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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