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Врач Тяжельников рассказал о вреде чая для некоторых категорий людей

Врач Тяжельников рассказал о вреде чая для некоторых категорий людей

При некоторых состояниях и болезнях людям опасно злоупотреблять обычным чаем. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает &quot;Царьград&quot; со ссылкой на РИА Новости.

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