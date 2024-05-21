Врач Тяжельников рассказал о вреде чая для некоторых категорий людей

При некоторых состояниях и болезнях людям опасно злоупотреблять обычным чаем. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает "Царьград" со ссылкой на РИА Новости.