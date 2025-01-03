Столовая для снегирей: зачем подкармливать птиц зимой и как это делать правильно

Liudmila Kosteley

Ну это уж как получится кормить. У меня нет лишних денег покупать им, что-то. После того, как мошенники украли у меня квартиры, дома, причём всюду. ОХОТЯТСЯ за мной. Думают, что у меня что-то есть ценного. Я снимала квартиры и ходила кормить птиц у дома. И чтобы полиция не видела. Так голуби выследили, где я живу. Нашли моё окно и утром стучат. Я выйду, один-два уже сидят у двери и ждут. Перехожу через дорогу и кормлю. Когда работала покупала. Потом мы арендовали квартиру с внуком на крыше. В другом городе. И тут вообше "красота" вычислили, где у меня спальня, где кухня. Утром подлетит один, к спальне и смотрит, сплю я или нет. А т.к. я рано встаю, он начинает скрести по окну. А у меня уже всё готово. Вот как раз я их и кормлю тем, что у нас остаётся. Смываю горячей водой кетчуп с макарон, там может быть и колбаса. Сороки её любят. А если нет ничего, завариваю им вьетнамскую лапшу без приправ. И мои кошки не едят свои корма, зато птицы их едят с удовольствием. Я прямо высыпаю, на крыше небольшой настил, на улицу ничего не падает, сделано ограждение. Вот с хлебом проблема, когда голуби начинают клевать, то хлеб подбрасывают и он может упасть кому-нибудь на голову. И что удивительно, чисто на крыше, они не гадят. И у меня проблема с котами. Они как увидят приц, сначала показывают-Нахлебники прилетели, а потом хотят прогнать, но голуби знают, что окна закрыты, чтобы коты не сбежали на крышу. Сначала едят сороки и вороны, а потом голуби. Поели, покричали мне (видно "спасибо") и улетают до следуюшего кормления. Иногда смешно смотреть. Ходят по крыше и заглядывают в окна, что мы делаем. У внука окно выходит на другую сторону. Там ни одной птицы. Все, и птицы, и животные разумные . Помните фильм, "Любовь и голуби"? Где расскаывали о голубях, которых кормил парень и когда от умер, они прилетели и простились с ним.И больше не прилетали. А у меня ещё. Я приехала в Питер и жила в квартире у родственников (и в СПб у меня украли и квартиры, и дом) мошенников везде хватает. Особенно родных. Так я каждое уттро пекла пироги, блины ,и мы с чайками ели, я клала на подоконник, ( на 9 этаже), и сама сидела рядом. Чайки подлетали, хватали кусок и отлетали. За 3 месяца так привыкли, что когда я отъехала, они долго прилетали и стучали, и кричали, звали меня. Родственники сняли видео и прислали мне. Жалко. Теперь их никто не кормит. Все уже умерли хозяева.Кормите ВСЕХ, если у вас что-то остаётся, не выбрасывайте. Моя свекровь, БЛОКАДНИЦА, даже прошло 70 лет, после блокады, она всё ,что оставалось от нас и внуков, собирала в коробочку и относила животным и птицам. Я и детей своих приучила. А эти пошли ещё дальше. Подбирали всех бездомных собак и кошек, и приносили домой. Если в Питере, то мы их потом пристраивали. А на хате, так у меня всегда стояла еда. Вот сейчас у меня проблема.За свои квартиры я сужусь много лет, а на съёмные не разрешают кошек, или собак. Приходиться "уходить в подполье".