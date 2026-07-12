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Александр Гришин: «Франция покажет, как обыграть Испанию»

Главный тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что сборная Франции обыграет Испанию в полуфинале ЧМ-2026 .

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