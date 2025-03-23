«Драйверский» лифтбек VW Lamando: другая внешность и новый мотор

В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии обновлённой модели. Volkswagen Lamando L получит другие фары и фонари, модернизированные бамперы, передние крылья, решётку радиатора и даже логотипы! После апгрейда вместо турбомотора 1.
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