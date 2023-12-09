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Мировое обозрение

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Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

Накануне произошло без преувеличения историческое событие. Владимир Путин заявил о намерении пойти на внеочередной президентский срок, воспользовавшись правом «обнуления», дарованным ему поправками в Основной закон РФ, внесенными в 2020 году.

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