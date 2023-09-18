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Фейковый потомок Ротшильдов годами обманывал знаменитостей в Нью-Йорке

Фейковый потомок Ротшильдов годами обманывал знаменитостей в Нью-Йорке

Ортодоксальный еврей Арье Додельсон представлялся Кайлом Дешанелем, членом семьи Ротшильдов и миллионером, пойдя по стопам Анны Сорокиной, известной как Анна Делви, которая так же обманывала нью-йоркский высший свет и обогащалась за их счет.

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