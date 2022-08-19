"Ментальные войны 2022"

По конференции о ментальной и информационно-психологической войне н форуме "Армия-2022"1. Тематика конференции перекликалась с прошлыми конференциями, которые шли под вывеской "Психологическая оборона", но с очевидной оглядкой на идущую войну.
По конференции о ментальной и информационно-психологической войне н форуме "Армия-2022"1. Тематика конференции перекликалась с прошлыми конференциями, которые шли под вывеской "Психологическая оборона", но с очевидной оглядкой на идущую войну.
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