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"Ментальные войны 2022"

"Ментальные войны 2022"

По конференции о ментальной и информационно-психологической войне н форуме "Армия-2022"1. Тематика конференции перекликалась с прошлыми конференциями, которые шли под вывеской "Психологическая оборона", но с очевидной оглядкой на идущую войну.

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