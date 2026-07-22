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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дивеев о ЧМ: «Роналду столько сделал для Португалии, те, кто считает его обузой – посмотрите, что было раньше. Он выиграл абсолютно все и выступает в 41 год – не все так могут»

Защитник « Зенита » и сборной России Игорь Дивеев высказался об игре команды Португалии на ЧМ-2026 .

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