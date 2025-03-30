Пушков: USAID заплатило $4 миллиона за объявление Зеленского персоной года

Агентство США по международному развитию (USAID) заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу Time в 2022 году за объявление президента Украины Владимира Зеленского «Персоной года» и размещение фотографии на обложке.
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