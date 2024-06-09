“Массаж – это не прихоть, а важная процедура для поддержания здоровья лошади.

Тема массажа с каждым днем становится все популярнее. В настоящее время некоторые команды возят с собой массажистов даже на соревнования, в некоторых конюшнях с наступлением тепла начинается сезон массажа для всех лошадей, не только спортивных.
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