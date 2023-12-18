Сальдо: Каховскую плотину можно восстановить по архивным документам

ТАСС/Лихута Ю. Каховская плотина, которая была разрушена в результате планомерных ударов ВСУ, может быть восстановлена при помощи современных технологий и сохранившихся в архивах документов, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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