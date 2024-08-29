Залповая реконструкция тепловых сетей в Центральном районе повысит надежность теплоснабжения более 80 тысяч жителей

Об этом сообщили в Комитете по энергетике АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начало обновление главного участка тепломагистрали «1-я Главная» от дома на Старорусской улице, 5, до перекрестка с Новгородской улицей.
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