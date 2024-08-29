НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    вот кому на Руси жить хорошо!В Петербурге начн...
  • Галина Друзина
    Зажрались наши, даже незнаю как их назвать, если б они эти деньги посылали на СВО, я б ещё поняла, я и то со своей пе...Ирина Аллегрова т...
  • Эльдар Алиев
    Статистику посмотрите и посетите больницы, одни инвалиды, родные и близкие не знают как и что делать!!!Стало известно, к...

Залповая реконструкция тепловых сетей в Центральном районе повысит надежность теплоснабжения более 80 тысяч жителей

Залповая реконструкция тепловых сетей в Центральном районе повысит надежность теплоснабжения более 80 тысяч жителей

Об этом сообщили в Комитете по энергетике АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начало обновление главного участка тепломагистрали «1-я Главная» от дома на Старорусской улице, 5, до перекрестка с Новгородской улицей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх