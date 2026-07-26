Налеты «Гераней»: как российские дроны ставят ВСУ на колени Юлия ЧелкановаКомандование Сил логистики Вооруженных сил Украины официально признало нарастающий кризис с обеспечением войск горюче-смазочными материалами.
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