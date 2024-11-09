WSJ: Пентагон отказался приоритетно поставить Украине ATACMS

ТАСС/Zuma Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке новых ракетных систем ATACMS на Украину в обход других заказчиков, пишет 9 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника из правительства Украины.