Каким был Максим Горький на самом деле

Каждому советскому школьнику с детства вдалбливали: Максим Горький — «буревестник революции», «главный пролетарский писатель», человек, прошедший «университеты» по всей России и познавший всю горечь жизни на дне.
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