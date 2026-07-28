Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Каким был Максим Горький на самом деле

Каждому советскому школьнику с детства вдалбливали: Максим Горький — «буревестник революции», «главный пролетарский писатель», человек, прошедший «университеты» по всей России и познавший всю горечь жизни на дне.

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