Степаненко после развода с Петросяном изменилась так, что её сложно узнать

Артистка Елена Степаненко стала участницей одного из телевизионных новогодних шоу. Зрители отметили, что бывшую жену сатирика Евгения Петросяна сложно узнать с первого взгляда, настолько она изменилась за те три года, которые прошли после развода.
Артистка Елена Степаненко стала участницей одного из телевизионных новогодних шоу. Зрители отметили, что бывшую жену сатирика Евгения Петросяна сложно узнать с первого взгляда, настолько она изменилась за те три года, которые прошли после развода.
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