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Степаненко после развода с Петросяном изменилась так, что её сложно узнать

Степаненко после развода с Петросяном изменилась так, что её сложно узнать

Артистка Елена Степаненко стала участницей одного из телевизионных новогодних шоу. Зрители отметили, что бывшую жену сатирика Евгения Петросяна сложно узнать с первого взгляда, настолько она изменилась за те три года, которые прошли после развода.

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