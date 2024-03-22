РФС выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»

Российский футбольный союз выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле». «Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в подмосковном концертном залe "Крокус Сити Холл"», — говорится в сообщении.