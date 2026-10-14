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Аргументы и Факты

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Вертолёт президента США при взлёте сдул накладные ресницы журналистки

Вертолёт президента США при взлёте сдул накладные ресницы журналистки

Поток воздуха, возникший при взлёте вертолёта президента США Дональда Трампа, сдул прямо на видеокамеру накладные ресницы американской журналистки Тейлор Митчелл, о чем она сама рассказала в социальных сетях.

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